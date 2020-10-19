Fatih Terim maç sonu açıklamalarda bulundu

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'a 2-1 kaybedilen maçın ardından VAR eleştirisi yaptı.

Süper Lig'de Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Hakeme yüklenen Terim VAR ile ilgili eleştirilerde bulundu.

"Her hafta eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Tam bir tarafı hallederken beklemediğimiz başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer de 10 kişiyle uğraşmaya başladık.

"BİZİM VAR'LAR GENELDE SAĞLIK TARAMASI GİBİ OLUYOR"

"İlk yarı yıprandıktan sonra ikinci yarı 10 kişi oynamak kolay değil. Hamlelerimiz oldu, golü de bulduk ama verilmedi. Bizim VAR'lar genelde sağlık taraması gibi oluyor. Öyle tarıyorlar bizim golleri"





"BİZE OLDU MU RAHAT ÇIKAR TABİİ BUNLAR"

"Oyuncumuzun profesyonellikten uzaktan yakından ilgisi olmayan bir hareketi, kırmızı kart. Bize oldu mu rahat çıkar tabii bunlar"