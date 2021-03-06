Fatih Terim: Madem serbest, biz de konuşalım

Fatih Terim: Madem serbest, biz de konuşalım

Sergen Yalçın'ın hakemler ve VAR hakkında yaptığı şikayetlere göndermede bulunan Fatih Terim, "Hakkını aramak başkalarına muhsus değil" dedi.

Ankaragücü'ne hakemler yüzünden yenildiğini iddia eden Galatasaray'da, isyan devam ediyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sık sık hakemler ve VAR sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunması, sarı-kırmızılı camiada rahatsızlığa neden oldu.

Bu durumdan teknik direktör Fatih Terim'in de şikayetçi olduğu ve yöneticilere dert yandığı ifade edildi.

"MADEM SERBEST, BİZ DE KONUŞALIM"

Terim'in, "Madem konuşmak serbest biz de konuşalım. Her maç sonrası şikayetimiz varsa dile getirelim. Hakkını aramak başkalarına muhsus değil." dediği öğrenildi.

Hatırlanacağı gibi Galatasaray, önceki gün Mostafa Muhamed'ın kırmızı kartının iptali için TFF'ye başvuruda bulunmuş, Başkan Mustafa Cengiz de TFF Başkanı Özdemir ile görüşmüştü.