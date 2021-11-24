Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. "Galatasaray için Marsilya maçı daha önemlidir. Derbinin telafisi vardır, Marsilya maçının yoktur" dedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki beşinci maçında Galatasaray , sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı konuk edecek.

Kritik karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK RESME BAKMAMIZ LAZIM"

"Basın toplantısını izleyenlerin benden pazar günü oynanan derbi maçıyla ilgili yorumlar yapmamı, bir şeyler söylememi beklediğini anlıyorum. Ancak, ne derbi heyecanları, hakem hataları ve işte yabancı kuralları gibi yaratılan illüzyonlardan kendimizi kurtarmalıyız.

Bizim büyük resme bakmamız lazım. Daha önce söylediğim gibi 100 yılı aşkın süredir biz birbirimizle oynuyoruz. Yeniyoruz, yeniliyoruz. Derbilerde, normal maçlarda, yurt içinde, yurt dışında galibiyetler, mağlubiyetler, beraberlikler dün olduğu gibi yarın da devam edecek. Bu doğal bir süreç."

Fatih Terim: Marsilya maçı derbiden daha önemli İZLE









"DERBİNİN TELAFİSİ VAR, MARSİLYA MAÇININ YOK"

"Galatasaray'ın lider olduğu, kazanması halinde Rusya'dan Lazio galibiyeti dışında her netice direkt gruptan çıkaracağı bir ortamda açıkçası bu tip illüzyonlarla, illüzyon diyorum, uğraşacak vaktimi yok. Daha çok zamanımız var. Çünkü, onlarla yaşayarak bir yere gelemeyiz. Marsilya maçının önüne herhangi bir şey geçirmek istiyorum.

Galatasaray - Fenerbahçe 100 küsür yıldır oynuyor. Muhakkak ki ezeli rakibimizle oynadığımız maçlar çok önemli. Hangisi daha önemli derseniz, Galatasaray için Marsilya maçı daha önemlidir. Derbinin telafisi vardır, Marsilya maçının yoktur."