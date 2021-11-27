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    Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi seçti

    Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi seçti

    Galatasaray'da bir türlü yanıt bulamayan "As santrfor kim?" sorusu cevap buldu. Fatih Terim, Mbaye Diagne konusunda karar kıldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 10:47
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    Galatasaray'da Marsilya karşısında performansıyla sınıfı geçen Mbaye Diagne, birinci santrfor oldu. Terim, zorunlu olmadıkça bu futbolcuyla maça başlama kararı aldı.

    AS GOLCÜ MBAYE DIAGNE

    Cim-Bom’da, Diagne, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu arasındaki forvet kararsızlığı son buldu. Teknik direktör Fatih Terim, Senegalli futbolcuyu listenin başına koydu.

    Milliyet'te yer alan habere göre; Senegalli golcünün fizik gücüyle fark yaratması ve etkili olması beğeni toplarken, Fatih Terim de bundan sonra zorunlu olmadıkça maçlara Diagne ile başlama kararı aldı.

    Fatih Terim, Mbaye Diagne yi seçti #1

    HALİL'LE MOHAMED HAMLE OYUNCUSU

    Terim, Halil ve Mohamed’i ise bazı maçlarda Diagne ile beraber kullanacak veya bu iki ismi hamle oyuncusu olarak değerlendirecek.

    Zaman zaman çift forvet olarak oynanabilecek karşılaşmalarda bu iki isim arasından bir tercih yapacak olan sarı-kırmızılıların teknik patronu, girilen pozisyonların olumlu sonuçlanmasından da mutlu oldu.

    Fatih Terim, Mbaye Diagne yi seçti #2

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