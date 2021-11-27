Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi seçti

Galatasaray'da bir türlü yanıt bulamayan "As santrfor kim?" sorusu cevap buldu. Fatih Terim, Mbaye Diagne konusunda karar kıldı.

Galatasaray'da Marsilya karşısında performansıyla sınıfı geçen Mbaye Diagne, birinci santrfor oldu. Terim, zorunlu olmadıkça bu futbolcuyla maça başlama kararı aldı.

AS GOLCÜ MBAYE DIAGNE

Cim-Bom’da, Diagne, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu arasındaki forvet kararsızlığı son buldu. Teknik direktör Fatih Terim, Senegalli futbolcuyu listenin başına koydu.

Milliyet'te yer alan habere göre; Senegalli golcünün fizik gücüyle fark yaratması ve etkili olması beğeni toplarken, Fatih Terim de bundan sonra zorunlu olmadıkça maçlara Diagne ile başlama kararı aldı.

HALİL'LE MOHAMED HAMLE OYUNCUSU

Terim, Halil ve Mohamed’i ise bazı maçlarda Diagne ile beraber kullanacak veya bu iki ismi hamle oyuncusu olarak değerlendirecek.

Zaman zaman çift forvet olarak oynanabilecek karşılaşmalarda bu iki isim arasından bir tercih yapacak olan sarı-kırmızılıların teknik patronu, girilen pozisyonların olumlu sonuçlanmasından da mutlu oldu.