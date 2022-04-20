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    Fatih Terim, Mehmet Yalçınkaya'nın çağrısına karşılık verdi

    Galatasaray tutkusuyla bilinen Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'nın, geçtiğimiz günlerde yaptığı çağrıya Fatih Terim'den karşılık gelirken ikili bir araya geldi.
    • 20.04.2022 - 13:28
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    Fatih Terim, Mehmet Yalçınkaya'nın çağrısına karşılık verdi

    MasterChef juri üyesi Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde Spor Arena YouTube kanalında Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtlamıştı.

    Galatasaray 'a olan tutkusuyla bilinen Mehmet Şef, Fatih Terim'e olan sevgisi, MasterChef ve daha fazlasıyla ilgili açıklamalarda bulunurken deneyimli teknik adama da çağrı yapmıştı.

    "Sevgili hocam, hoş geldiniz"

    Terim'e davette bulunan Yalçınkaya, "Hocam yemeğe gelecekti, bir aksilik oldu, hastalandı. Ona çok güzel bir Yemek yapacaktım, Ramazan'dan sonra hocamızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Fatih Terim, bu çağrıya karşılık verirken Yalçınkaya, "Sevgili hocam, hoş geldiniz. Çok mutlu olduk" açıklamasını yaptı.

    Fatih Terim, Mehmet Yalçınkaya nın çağrısına karşılık verdi #1


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