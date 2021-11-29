Mustafa Cengiz'in vefatı öncesinde aralarında küslük olan Fatih Terim, Cengiz'in cenaze namazına katıldı.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Mustafa Cengiz, yakalandığı koronavirüsten sonra eski sağlığına bir türlü kavuşamamıştı.

Cengiz, uzun süredir tedavi ediliyordu. Son dönemlerde de hastanede tedavi altına alınmıştı.

Mustrafa Cengiz, hatırlanacağı üzere uzun bir süredir mide kanseriyle savaşıyordu ve yakın dönemde tam 10 saat süren bir beyin ameliyatı geçirmişti.

71 yaşındaki Mustafa Cengiz, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

ARALARI BOZUKTU

Mustafa Cengiz, başkanlığının son dönemlerinde Fatih Terim'le tartışmalar yaşamış ve yola devam etmeyi düşünmediklerini söylemişti.

İkili arasında yaşanan tartışmalar sonrasında yapılan seçimlerde, Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas olmuştu.

Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in cenazesine katıldı İZLE



TERİM CENAZEYE KATILDI

İkilinin arasında gerilimler yaşansa da Fatih Terim, Cengiz'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı ve cenaze törenine katıldı.

Mustafa Cengiz'in cenaze namazına; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Koç, Ahmet Nur Çebi, Burak Elmas ve Binali Yıldırım gibi isimler de katıldı.