Fatih Terim neden hastaneye kaldırıldı, son durumu nasıl? Galatasaray camiası şokta!

Fatih Terim neden hastaneye kaldırıldı, son durumu nasıl? Galatasaray camiası şokta!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Telaşlanan taraftarlar, "Fatih Terim neden hastaneye kaldırıldı, son durumu nasıl?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig'de iyi bir performans sergilememesine rağmen, UEFA Avrupa Ligi'nde iyi giden Glaatasaray, göz dolduruyor.

2021-2022 sezonuna efsane teknik adam Fatih Terim'le başlayan sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk için mücadele ediyor.

Takımı her anlamda ayağa kaldıran teknik direktör Terim ise Fenerbahçe maçındaki bazı davranışları nedeniyle ceza aldı.

Saha kenarında bulunmayan ve takıma destek veremeyen efsane ismin, hastaneye kaldırıldığı haberi geldi.

Bu son dakika gelişmesi taraftarları telaşlandırırken, "Fatih Terim neden hastaneye kaldırıldı, son durumu nasıl?" sorusu gündeme taşındı.

Peki, Fatih Terim neden hastaneye kaldırıldı, son durumu nasıl? İşte detaylar...

FATİH TERİM NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Galatasaray'ın 68 yaşındaki teknik direktörü Fatih Terim, hastaneye kaldırıldı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Terim'in mide bağırsak sisteminde problem yaşadığı belirtildi. Galatasaray'ın paylaşımında, "Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, son üç gündür mide bağırsak sistemi ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle dün akşamüstü hastaneye sevk edildi.

Son 24 saat içinde çeşitli kontroller ve testler uygulanan teknik direktörümüz, bugün doktorlardan aldığı iki saatlik özel izinle takımın başında antrenmana çıktı.

"GELİŞMELER OLDUKÇA KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"

Antrenmanın ardından tekrar hastanede müşahede altına alınan ve durumu hassasiyetle takip edilen Fatih Terim hakkında verilecek tıbbi karar, sağlık durumunda yaşanacak ilerlemeye bağlı olarak netlik kazanacak.

Sağlık durumu gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak olan teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim’e geçmiş olsun diyor, kendisinin en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde görevinin başında olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılılar, perşembe günü deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Fatih Terim'in, maçta takımın başında olması bekleniyor.