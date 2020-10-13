Fatih Terim: Önce yumruk attım sonra tokatladım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 yıl önce Alaçatı'da kamuoyunda Kebabçı Selo olarak tanınan Selahattin Aydoğdu ile ettiği kavga sebebiyle ifadeye çağrıldı.

Fatih Terim'in, iki damadı ile birlikte (Ahmet Baran Çetin ve Volkan Bahçekapılı) Selahattin Aydoğdu'nun mekanında ettiği kavgayla ilgili yeni bir iddianame düzenlenmişti.

İki damadın, silahla basit yaralama suçundan ceza alması istenen davada, Fatih Terim tanık olarak ifade verdi.

Fatih Terim'in mekan basma görüntüleri - İZLE

Fatih Terim mahkemede, "Olay günü Bodrum'da bulunan yazlığımda tatildeydim. Selahattin Aydoğdu'nun damadıma ve kızıma yönelik tacizlerini duyunca kendisini aradım. Benimle hakaret içerikli konuşup telefonu kapattı. Ben de yanıma iki damadımı ve şoförümü alarak İzmir'e gittim." diye konuştu. Terim, sözlerine şöyle devam etti: "Selahattin Aydoğdu'nun mekanına gittim. Kendisine önce bir yumruk, ardından da tokat attım. Daha sonra damatlarımla birlikte olay yerinden ayrıldım. Damatlarım kimseye vurmadı, aksine beni sakinleştirmeye çalıştılar."





DÖRT FARKLI SUÇTAN YARGILANIYORLAR

İddianeme kapsamında, Çetin ve Bahçekapılı hakkında iki kez 'silahla basit yaralama', birer kez 'silahla kemik kırığı olacak şekilde yaralama', 'mala zarar verme' ve 'silahla yaralamaya teşebbüs' suçlarından ceza istenmişti. Aydoğdu hakkında ise iki kez 'Silahla basit yaralama', 'mala zarar verme', 'silahla birden fazla kişi ile tehdit' ve 'alenen hakaret' suçlarından ceza talep edilmişti.





"TELEFONDA KÜFÜR ETTİ"

Selahattin Aydoğdu o dönemki ifadesinde; Fatih Terimle'le telefonda kavga ettiklerini, ardından ünlü teknik adamın 2 damadıyla birlikte yanına gelip kendisine yumruk attığını söylemişti. Aydoğdu, Terim ve damatlarından masa ile sandalyeleri kırdıkları için de şikayetçi olmuştu.

Öte yandan Volkan Bahçekapılı, Selahattin Aydoğdu'nun Terim'e "Erkeksen buraya gel" diyerek küfür edip telefonu kapattığını, ardından kayınpederinin buna sinirlenerek mekana gidip Aydoğdu'ya yumruk attığını söylemişti.