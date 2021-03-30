Fatih Terim: Önümüzde 10 maç, alınacak 30 puan var

Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Milli ara öncesi Rizespor'a 4-3 yenilerek taraftarlarını üzen Galatasaray, yeniden galibiyet serisi oluşturmak istiyor.

Cumartesi günü deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, öğrencilerini motive etmeye çalışıyor.

"RAKİPLERİMİZ MUTLAKA PUAN KAYBEDECEK"

Oyuncularıyla bir toplantı yapan tecrübeli teknik adamın, "Hiçbir şey bizim için sona ermedi. Önümüzde 10 maç ve alınacak 30 puan var. Yeni bir seriye başlayalım. Daha önce 8 yaptık. Bu tabloyu tersine çevirebilir ve yeniden liderlik koltuğuna oturabiliriz. Rakiplerimiz (Beşiktaş) mutlaka puan kayıpları yaşayacaktır. Ama bizim için önemli olan onların yaşadığı kayıplar değil. Bizim için önemli olan, kendi alacağımız sonuçlar. Kayıpsız şekilde yolumuza devam etmek zorundayız." dediği belirtildi.

Cimbom'da, kart cezalısı Marcao, Luyindama ve Yedlin kritik maçta forma giyemeyecek. Ayrıca 2 maç men cezası alan Fatih Terim de, Hatayspor'a karşı kulübedeki yerini alamayacak.