Fatih Terim: Oyun beni tatmin etmiyor

Marsilya'dan alınan 1 puanın ardından oyuncularıyla konuşan Fatih Terim, oyunun kendisini tatmin etmediğini söyledi.

Galatasaray, Marsilya deplasmanından bir puanla dönerken Avrupa Ligi'nde grubunda liderliğini sürdürdü.

Avrupa sahnesinde ilk iki maçta toplanan dört puan camianın yüzünü güldürdü. Fatih Terim ise alınan bir puanın kötü olmadığını söylerken oyuncularından süreklilik istedi.

Tecrübeli teknik adam, özellikle ilk 30 dakikalık bölümde gösterilen takım halindeki mücadele, oyun planına sadakat, rakibi baskı altına alınmasından sonra yaşanan düşüşten rahatsızlığını dile getirdi. Terim, bu seviyelerde daha etkili olmak için 30 dakikanın yeterli olmadığını vurguladı.

HÜCUMA AĞIRLIK VERECEK

İyi futbolu 90 dakikaya yaymaları gerektiğini anlatan Fatih Hoca, Rizespor deplasmanı öncesinde, "Beraberlik bizim için iyi sonuç sayılabilir. Bu bir puana liderliğimizi devam ettirdiğimiz için seviniyorum. Ama ortaya koyduğumuz oyun beni tatmin etmiyor" dedi.

Ligde geride kalan yedi haftada kalesinde 10 gol gören Aslan, Avrupa'da ise iki maçta da kalesini kapamayı başardı. İlerleyen günlerde antrenmanlarda tecrübeli teknik adam geçiş oyunları ve hücum varyasyonlarına ağırlık vermeyi planlıyor.

“GEREKİRSE FORMASYONDA DEĞİŞİKLİK YAPACAĞIM”

Türkiye gazetesinin haberine göre; Terim bunun sinyalini, "Gerekirse formasyonda değişiklik yapacağım. Çünkü gol yüzdemizin artması lazım. Benim bütün takımlarımda gol kralları bizden çıkmıştır" sözleriyle verdi.