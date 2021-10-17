Fatih Terim: Oyun ilk yarıda kopmalıydı

Fatih Terim, Galatasaray'ın Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından, "Şimdi Rusya'ya moralli gideceğiz. Galatasaray seyircisine daha fazla iyi oyun, daha fazla gol seyrettirmek isterdik." dedi.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar Mohamed'in tek golüyle namağlup Konyaspor'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim yaptığı açıklamada, “Yaptığımız küçük bir değişiklik, ilk yarıda bizi çok pozitif oynattı. İlk devre bence olağanüstü bir oyun oldu bizim adımıza. Bayağı pozisyon bulduk, bunların herhangi birini gole çevirmemiz gerekirdi. Bunlardan birini gole çevirseydik başka bir oyun oynanacaktı.

İlk yarı neticeyi farklı olarak almalıydık. İkinci yarı, herhalde bir koruma içgüdüsüne dönüştü. Bazı oyuncularımızı değiştirdikten sonra oyun bize geçer gibi oldu ama esasında top Konyaspor'daydı.

Oyun ilk yarıda kopmalıydı. İkinci yarıda bu tip bir oyuna maruz kalmazdık bu olsaydı.





“RUSYA’YA MORALLİ GİDECEĞİZ”

Şimdi Rusya'ya moralli gideceğiz. Galatasaray seyircisine daha fazla iyi oyun, daha fazla gol seyrettirmek isterdik ama bunları da yaparız yakın bir gelecekte.

Boey'i Rusya'ya götüreceğiz ama oynayıp oynamayacağına bakacağız. Marsilya'daki gibi bir daha bir sıkıntı yaşarsak daha kötü olur diye bir düşünceleri var. Oynayabilecek durumu olursa oynatmak istiyoruz.





“BOEY BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAR”

Taylan'ı sarı karta ramak kaldığı için çıkardım. O da bizim için handikap oldu, iyi oynuyordu çünkü.

Boey'in en kötü ihtimalle Beşiktaş maçında oynayabileceğini düşünüyorum.

Boey çok kaliteli bir oyuncu. Aynı mevkide böyle bir oyuncu olunca kendinizi biraz daha zorlamanız gerekiyor. Böyle bir forma rekabeti olunca takımın kalitesi artıyor. Boey ile rekabet etmek performansımı artırıyor.” ifadelerini kullandı.