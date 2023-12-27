Fatih Terim, Panathinaikos'la ilk antrenmanına çıktı

Panathinaikos'ta Sırp teknik direktör Ivan Jovanovic ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen isim belli olmuştu.
Yunan ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağladığını duyurmuştu.
Son olarak Aralık 2017-Ocak 2022 yılları arasında Galatasaray'ı çalıştıran 70 yaşındaki teknik adam, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giderek yeni takımına katıldı.
İlk idmanına çıktı
Deneyimli futbol adamı yeşil-beyazlı takımın gerçekleştirdiği akşam idmanında ise futbolcularla bir araya geldi.
Yunanistan Ligi'nin 16. haftasında Giannina'yı konuk edecek Panathinaikos, Terim yönetiminde ilk kez antrenman gerçekleştirdi.
Tecrübeli isim, ayrıca antrenman öncesi futbolcularla bir toplantı yaptı.
"Panathinaikos olarak şampiyonluğu istiyoruz"
Basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan Fatih Terim, şu sözleri sarf etti:
Düşünmeye gerek duymadım, hemen kabul ettim. Panathinaikos olarak şampiyonluğu istiyoruz! Bildiğim kadarıyla Panathinaikos yıllardır şampiyon olamıyor. Nereye gidersem gideyim kazanmak için giderim ve imzalarımı sadece kağıt üzerine atmam, kalbimden gelir. Bu tavrımı ligde de sürdüreceğime inanıyorum.
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