Fatih Terim, Panathinaikos'la ilk antrenmanına çıktı A Milli Takım ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımı Panathinaikos ile ilk kez idmana çıktı.

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Panathinaikos'ta Sırp teknik direktör Ivan Jovanovic ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen isim belli olmuştu.

Yunan ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağladığını duyurmuştu.

Son olarak Aralık 2017-Ocak 2022 yılları arasında Galatasaray'ı çalıştıran 70 yaşındaki teknik adam, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giderek yeni takımına katıldı.

İlk idmanına çıktı

Deneyimli futbol adamı yeşil-beyazlı takımın gerçekleştirdiği akşam idmanında ise futbolcularla bir araya geldi.

Yunanistan Ligi'nin 16. haftasında Giannina'yı konuk edecek Panathinaikos, Terim yönetiminde ilk kez antrenman gerçekleştirdi.

Tecrübeli isim, ayrıca antrenman öncesi futbolcularla bir toplantı yaptı.

"Panathinaikos olarak şampiyonluğu istiyoruz"

Basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan Fatih Terim, şu sözleri sarf etti: