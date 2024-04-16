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Fatih Terim, Panathinaikos'ta devam etme kararı aldı

Fatih Terim, Panathinaikos'ta devam etme kararı aldı Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos, lig sıralaması ne olursa olsun Fatih Terim ile devam edecek. Yeni sezon için kamp programı belirlendi. Transfer çalışmalarına başlandı.