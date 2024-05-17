Fatih Terim, Panathinaikos'tan ayrıldığını açıkladı Teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

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Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan'ın çalıştırdığı PAOK'a 4-1 yenildi ve şampiyonluk umutlarını kaybetti.

Yaşanan bu mağlubiyetin ardından ise ayrılık kararı alındı. Yeşil-beyazlılarda teknik direktör Fatih Terim'in dönemi sona erdi.

Panathinaikos Başkanı Giannis Alafuzos ile Fatih Terim arasındaki görüşmeden sonra ayrılık kararı resmileşti.

"Profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı"

Instagram hesabından yaptığı açıklamada kulüpten resmen ayrıldığını açıklayan Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı.

Atina'da geçirdiğimiz altı ay boyunca bizi bağrına basan başta Panathinaikos taraftarlarına, Sayın Başkan Giannis Alafouzos'a, kulüp çalışanlarına ayrıca bana ve ekibime sevgi ve saygısını her fırsatta gösteren futbol kamuoyuna da çok teşekkür ediyorum. Panathinaikos Kulübü'ne bundan sonraki süreçte en içten duygularımla başarılar diliyorum.



Yeni yollar ve yolculukların uzak olmadığı zamanlarda görüşmek dileğiyle.

26 maçta 14 galibiyet aldı

Ligin son maçında oynanacak Olympiakos derbisinde ve Yunanistan Kupası finalinde oynanacak Aris maçında, takımın başına geçici olarak getirilmesi planlanan Christos Kontis'in görev yapacağı ifade edildi.

26 Aralık 2023 tarihinde Panathinaikos'un başına geçen 70 yaşındaki teknik adam, Yunan ekibiyle 26 resmi maça çıktı.

Fatih Terim, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti ve 1.85 puan ortalaması yakaladı.