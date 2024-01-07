Fatih Terim, Panathinaikos'un başında 2. maçını da kazandı

Yunanistan Süper Ligi'nde 17. hafta heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluk hesapları yapan Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ile alt sıralarda yer alan Giannis Petrakis'in ekibi Panaitolikos karşı karşıya geldi.
Stadio Apostolos Nikolaidis'te oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Panathinaikos oldu.
Galibiyet golleri Sporar'dan
Panathinaikos'a galibiyeti getiren golleri 51 ve 89. dakikalarda Andraz Sporar kaydetti. Panetolikos'un tek golü 90+2. dakikada eski Konyasporlu Levan Shengelia'dan geldi.
Fatih Terim, 2'de 2 yaptı
Fatih Terim ile birlikte 2'de 2 yapan Panathinaikos, puanını 40'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Panetolikos'un ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 14 puanda kaldı.
Panathinaikos, gelecek hafta AEK Atina'ya konuk olacak. Panetolikos ise Aris'i ağırlayacak.
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