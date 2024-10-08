Fatih Terim: Para olup, aklınız yoksa bir işe yaramaz

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Fatih Terim, Türk futbolu ve Avrupa rekabeti üzerine dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Deneyimli teknik adam, özellikle Avrupa'daki futbolun, Türkiye'deki futboldan farkını vurguladı ve Avrupa'nın, futbolun en üst düzey platformu olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Terim, Avrupa'nın yalnızca futbol seviyesinin değil, aynı zamanda stratejik düşüncenin de ön planda olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

Kendi ülkemizde oynadığımız futbolla, Avrupa'daki rakiplerimiz arasında fark çok açık. Yıllardır bunu aşmak için çok çaba sarf ettik, kolay da olmadı. Orasını ayrı bir yer olarak kabul etmek lazım. O yüzden daha fazla konsantre, daha fazla dikkat gereken mecra Avrupa. Biz burada kendi içimizde yaptığımız yenilikleri çok beğenirken, onlar da durmuyor. Dolayısıyla akıl ile ekonomiyi çok iyi birleştirmek lazım. Bir transfer politikasını Avrupa için yapıyorsanız, herhangi bir baskı altında kalmadan takımınıza uygun davranmanız gerekiyor. Zaman zaman Avrupa'da hepimize sürpriz sonuç olmuştur, bunlar olacaktır da. Futbolda kimse durmuyor, herkes bir yere gidiyor. Her takım, her takımı yenebilir. Arada bir sürpriz sonuçlara hiçbir itirazım yok ama Avrupa da, Türkiye'deki gibi istikrar bekler. İstikrar yakalamanız lazım. Benim hayatım boyunca verdiğim tüm cevaplarda, Avrupa'nın önde olduğunu, Avrupa'daki başarının Türkiye'den daha önemli olduğunu ifade etmişimdir.