Fatih Terim: Pas oyununda bu kadar hata olmaz

Fatih Terim: Pas oyununda bu kadar hata olmaz

Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, "Pas oyunu oynayan takım bu kadar pas hatası yapmaz" diyerek futbolcularına kızdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş yenilgisi sonrası soyunma odasında oyuncularına serzenişte bulundu.

Özellikle yenilen hatalı goller ve kaçan penaltı nedeniyle oldukça öfkeli olduğu belirtilen tecrübeli teknik adam, "Pas oyunu oynamaya, topu ayağında tutmaya çalışan bir takımda bu kadar pas hatası yaparsanız, kazanamazsınız." dedi.

"DAHA FAZLA SORUMLULUK ALIN"

Terim, "Sonuçta karşınızda Beşiktaş var ve deplasmandayız. Bu maç bize hepinizin sahada daha fazla sorumluluk alması gerektiğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

KAPTANLARDAN MOTİVASYON İSTEYECEK

Fatih Terim'in özellikle Mostafa Mohamed'e çok kızgın olduğu da belirtildi.

Fanatik'in haberine göre; Terim, kaptanları bir araya toplayarak onlardan genç oyuncuları motive etmelerini isteyecek.