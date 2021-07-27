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Fatih Terim PSV maçının 11'ini verdi
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve Fernando Muslera, PSV Eindhoven maçı öncesinde konuştu. Deneyimli teknik adam, maçta çıkaracağı 11'i de duyurdu.
- Haber Merkezi
- 27.07.2021 - 17:48
- Güncelleme : 27.07.2021 - 18:02
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve oyuncularından Fernando Muslera, PSV Eindhoven ile 5-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısında soruları yanııtladı.
İLK 11'İ VERDİ
Fatih Terim, karşılaşmada sahaya süreceği ilk 11'ini de verdi: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem, Muhammed, Barış