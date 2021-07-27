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    Fatih Terim PSV maçının 11'ini verdi

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve Fernando Muslera, PSV Eindhoven maçı öncesinde konuştu. Deneyimli teknik adam, maçta çıkaracağı 11'i de duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 18:02
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    Fatih Terim PSV maçının 11'ini verdi

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve oyuncularından Fernando Muslera, PSV Eindhoven ile 5-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısında soruları yanııtladı.

    İLK 11'İ VERDİ

    Fatih Terim, karşılaşmada sahaya süreceği ilk 11'ini de verdi: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem, Muhammed, Barış

    Fatih Terim PSV maçının 11 ini verdi #1

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