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    Fatih Terim: Rachid Ghezzal'ı kim istemez

    Fatih Terim: Rachid Ghezzal'ı kim istemez

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rachid Ghezzal transferine ilişkin konuştu. Deneyimli hoca, Cezayirli futbolcuyu istediğini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 18:26
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    Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Rachid Ghezzal'ın transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

    "GHEZZAL'I REDDETMEDİM"

    "Racid Ghezzal'ı kim istemez?" diyen Fatih Terim, "Bizim amacımız Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek. Ciddi bir jenerasyon bırakmak istiyorum. Rachid Ghezzal'ı reddetmedim, aksine çok istedim. Ben de başkan da... Söylemem gerekenler var ama söyleyemiyorum. Bana sormadan bu tip şeylere inanmayın. Bu manipülasyonu yapıyorlar. Sonunda böyle söyleyince, doğrusu meydana çıkıyor." ifadelerini kullandı.

    Fatih Terim: Rachid Ghezzal'ı kim istemez VİDEO

    Fatih Terim: Rachid Ghezzal ı kim istemez #1

    "RAKAMLARI DİKKATLİ İZLEYİN"

    Öte yandan kuracakları takıma da dikkat çeken başarılı hoca,"Boey yeni sağ bekimiz, Alex de Rumen orta saha oyuncumuz, Van Aanholt da sol bekimiz. 20-25 yaş arası yetenekli oyuncularımız olacak. Ben, ekibim ve scoutlarımızın uzun zamandır izlediği oyuncuları almaya devam edeceğiz. Rakamlarımı da dikkatli izleyin." dedi.

    Fatih Terim: Rachid Ghezzal ı kim istemez #2

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