Fatih Terim: Şampiyonluk ışığını gördüm

Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim,

Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy fobisini yıkıp deplasmanda üst üste ikinci zaferini kazanan Galatasaray'da büyük coşku var.

Liderlik koltuğunu devralan sarı-kırmızılılar, zirveyi bir daha bırakmadan ligin sonunu getirmek istiyor.

Soyunma odasında oyuncularını tek tek tebrik eden teknik direktör Fatih Terim, "Galatasaray şartlar ne olursa olsun, her zaman şampiyonluğa oynar. Bugün gördüm ki bu sezon da yolun sonu şimdiden görünüyor." dedi.

"ŞİMDİDEN O IŞIĞI GÖRÜYORUM"

"Sahada gösterdiğiniz taktik disiplinden, arzunuzdan dolayı hepinizle gurur duyuyorum." diyen Terim, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Zirvede bütün dengeler artık değişti. Bu sadece bizim için üç puandı. Bu derbinin anlamı, sezon sonu ipi göğüslersek çıkar. Şimdiden o ışığı gördüm. Bugün kutlamanızı yapın, sevdiklerinizle paylaşın. Ama ilk idmandan itibaren aynı disiplinle çalışmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.