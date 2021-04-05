Fatih Terim: Savaşımızı inananlarla sürdüreceğiz

Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, Hatayspor mağlubiyeti dönüşünde takımıyla yaptığı konuşmada sahadaki isteksizlikten dert yandı.

3-0'lık ağır yenilgiyi cezası sebebiyle tribünden takip eden teknik direktör Fatih Terim, etkisiz oyun karşısında kelimenin tam anlamıyla çileden çıktı.

Çok güvendiği isimlerin beklediği sorumluluğu almamasından rahatsız olan tecrübeli teknik adamın, ciddi hayal kırıklığı yaşandığı öğrenildi.

Geriye kalan haftalar için şampiyonluk yarışında geriye düşmelerine rağmen pes etmeyeceklerini belirten Terim, dönüş yolunda sert bir konuşma yaptı.

"BU OYUNUN İZAHI YOK"

Cezalı ve hastalıktan dolayı önemli eksiklerin bulunmasının, bu oyunun açıklaması olmadığını belirten Fatih Hoca, "Futbolda her türlü sonuç var. Kazanırsın, kaybedersin. Ama bu oyunun izahı yok!" dedi.

"SORUMLULUK ALMAMANIZ HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI"

Terim, "Hatay karşısında, Galatasaray formasına yakışmayan bir mücadele vardı. Durumu kabullenmeniz, gidişatı değiştirmek için sorumluluk almamanız hayal kırıklığı yaşattı." ifadelerini kullandı.

"SAVAŞIMIZI İNANANLARLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye gazetesinin haberine göre; deneyimli teknik adam, "Daha önümüzde 9 hafta, 27 puan var. Sonuna kadar savaşımızı inanlarla sürdüreceğiz. Bundan sonra formayı isteyen alacak, istemeyen kulübede oturacak." diyerek ciddi uyarılarda bulundu.