Fatih Terim, savcılığa şikayet etti

Seyircisiz oynanması gereken derbi maçta locaların dolu olduğunu ve kendisine küfrettiklerini iddia eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor.

1-0 kazanılan maç öncesi bir açıklama yapan teknik direktör Fatih Terim, "Seyirci varken alıştık ama seyirci yok denirken de Galatasaray'ın hocasına, futbolcularına bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... 6222 denen bir şey var, bunun uygulamasını da istiyoruz. Seyirci varken alıştık ama seyirci yok denirken de Galatasaray'ın hocasına, futbolcularına bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... Maçın neyini konuşayım... Demek ki federasyondan da birileri yardımcı oluyor." şeklinde konuşmuştu.

AVUKATI DİLEKÇE VERDİ

Avuklatı Dr. Rezan Epözdemir'e talimat veren 67 yaşındaki teknik adam, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçe veren Epözdemir, Türkiye Futbol Federasyonu’nun koronavirüs salgını sebebiyle maçların seyircisiz oynanmasına karar verdiğini belirterek, “Ancak Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılan başvuru neticesinde stada 150 sağlık çalışanının alınmasına karar verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

“ŞEFER VE HAYSİYETLERİ RENCİDE EDİLDİ”

Ancak maç esnasında tribünlerde bini aşkın kişi olduğuna vurgu yapılan dilekçede, bu kişilerden kaçının sağlık çalışanı olduğunun bilinmediği belirtildi. Savcılık tarafından tespit edilecek olan şüphelilerin Fatih Terim’e, teknik heyete ve ısınmak için sahaya çıkan futbolculara maçın başından sonuna kadar küfür edildiği anlatılan dilekçede, “Müvekkilin, teknik heyetin ve oyuncuların şeref ve haysiyeti rencide edilmiş, itibar ve prestijlerini sarsmaya, saygınlıklarını zedelemeye matuf ifadeler kullanılmış, kişilik hakları ihlal edilmiştir.” denildi.

“EMSAL MAHİYETTE CEZALANDIRILMALARI GEREKİR”

Topluluk psikolojinin sebep olduğu şiddet olaylarının en sık rastlandığı spor dalının futbol olduğu belirtilen dilekçede, “Tüm spor müsabakalarında son zamanlarda artan şiddet ve düzensizliklerin önüne geçilmesinin zaruri olduğu ve bu doğrultuda hukuka aykırı eylemi gerçekleştiren kişilerin emsal mahiyette cezalandırılması gerektiği aşikardır.” ifadeleri kullanıldı. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden stada alınanların listesi ile Fenerbahçe Spor Kulübü’nden harici alınan kişilerin listesinin istenerek karşılaştırılması istenilen dilekçede tespit edilen şüpheliler hakkında kamu davası açılması ve spor müsabakalarından men cezası verilmesi talep edildi.

SAVCILIK GÖRÜNTÜLERE EL KOYDU

Öte yandan derbiye sağlık çalışanları dışında alınan seyircilerle ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resen soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Karşılaşmanın ardından harekete geçen savcılığın, maç anına ilişkin kamera görüntülere de el koyduğu belirtildi.