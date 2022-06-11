Fatih Terim seçimde oy kullanmadı

Galatasaray'ın olağan genel seçiminde Fatih Terim'in oy kullanıp kullanmayacağı merak konusuydu. Terim'in oy kullanmadığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulübün 103'üncü dönem yönetiminin belirleneceği kongrede oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan sandıklar, sayım için görevliler tarafından Tevfik Fikret Salonu'na getirildi

24 sandığın bulunduğu seçimde oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyeden 4 bin 459'unun oy kullandığı kaydedildi.

Oy kullanmadı

Sosyal medyada Fatih Terim'in oy kullanmaya geldiği iddia edilmişti ancak Terim'in Bodrum'daki yazlığında tatilde olduğu ifade edildi. Fatih Terim'in 2021'deki seçimde olduğu gibi yine oy kullanmadığı belirtildi.