Fatih Terim, seçime göre yolunu çizecek

Galatasaray'da 22 Mayıs'ta seçim yapılmazsa, teknik direktör Fatih Terim, takımla yollarını ayırmayı planlıyor.

Galatasaray’da başkan Mustafa Cengiz’in son dönemlerde yaptığı açıklamalar, yönetimle teknik ekibin arasını bir hayli açtı. Mustafa Cengizle çalışmayı düşünmeyen teknik direktör Fatih Terim bütün planlarını yaptı.

Galatasaray Yönetimi, seçim tarihi olarak 22 Mayıs gününü açıkladı. Ancak Galatasaray kulislerinde seçimin bu tarihte yapılma ihtimalinin koronavirüs önlemleri nedeniyle oldukça zor olduğu konuşuluyor.

SEÇİM MAYIS AYINDA YAPILMAZSA MUSTAFA CENGİZ GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Seçimin eylül ayında yapılma ihtimalinin daha gerçekçi olduğu dile getiriliyor. Seçim, mayıs ayında yapılmazsa Mustafa Cengiz yönetimi bu seçimin yapılacağı tarihe kadar görevine devam edecek.

Bu olasılıkla birlikte yeni sezon planlaması da Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi tarafından yapılacak.

TERİM’İN SÖZLEŞMESİ 31 MAYIS’TA BİTİYOR

Teknik direktör Fatih Terim'in Galatasaray ile sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde bitiyor. Terim, Başkan Mustafa Cengiz'in son dönemdeki açıklamalarından dolayı oldukça rahatsız.

SEÇİM YAPILMAZSA TERİM AYRILACAK

Seçim mayıs ayında yapılmazsa tecrübeli teknik adam, Cengiz yönetimiyle çalışmak istemiyor.

Akşam gazetesinin haberine göre, Mustafa Cengiz belirlenen seçim tarihine kadar istifa ederse o zaman da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak başkanlık görevine devam edecek.

Bu durumun gerçekleşmesi halinde Teknik Direktör Fatih Terim'in nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.