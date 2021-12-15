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    Fatih Terim Sivasspor maçında yan locadakilerle tartıştı

    Fatih Terim Sivasspor maçında yan locadakilerle tartıştı

    Cezası nedeniyle Sivasspor maçını locadan takip eden Fatih Terim, kendisine yan locadan, "S... gidin." diyen taraftarlarla tartıştı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 16:08
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 16:20
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    Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti.

    Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak 3 puanı Sivas'ta bırakmıştı.

    Sivasspor maçının sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sinirden çılgına döndüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

    Sivasspor maçının son anlarında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yer aldığı loca ile yan locadakiler arasında arbede yaşandı.

    Fatih Terim Sivasspor maçında yan locadakilerle tartıştı İZLE

    TERİM ÇILGINA DÖNDÜ

    Bir Sivasspor taraftarının deneyimli hocanın yanındakilere, "S.. gidin" şeklinde küfür etmesinin ardından Fatih Terim'in çılgına döndüğü anlara ait görüntüler ise gündeme oturdu.

    Fatih Terim Sivasspor maçında yan locadakilerle tartıştı #1

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