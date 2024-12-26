Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile anlaştı

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Yunanistan takımı Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönüyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, teknik direktörlük görevi için Terim ile prensip anlaşmasına vardı.

Terim'in Al Shabab kulübündeki yardımcılarının ise Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu olacağı öğrenildi.

PEREIRA'NIN ESKİ TAKIMI

Suudi Arabistan Ligi'nde topladığı 23 puanla 6. sırada yer alan Al Shabab'ın teknik direktörü Vitor Pereira, İngiliz kulübü Wolverhampton Wanderers ile anlaşmaya varmıştı.

TERİM'İN KARİYERİ

Türk futbol tarihine adını yazdıran Fatih Terim kariyerinde Ankaragücü, Galatasaray, Fiorentina, Milan, Panathinaikos ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdı.