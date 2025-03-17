Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Shabab’ı çalıştıran Fatih Terim, ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.
Al Shabab, bu ay 10 gol atıp, 2 gol yiyerek, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
MART AYINDAKİ SONUÇLAR
Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab’ın söz konusu periyotta aldığı sonuçlar şu şekilde:
Al Shabab 2-0 Damac FC
Al Nassr 2-2 Al Shabab
Al Shabab 6-0 Al Orouba
Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'de 43 puanla 6. sırada bulunuyor.
GENEL PERFORMANSI
Suudi Arabistan'da ile 13 maça çıkan Fatih Terim, bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
AL SHABAB'TAN PAYLAŞIM
Al Shabab, Fatih Terim'in ayın teknik direktörü seçilmesinin ardından bir paylaşımda bulundu.
Suudi Arabistan ekibinin paylaşımında, "Allah Kerim... Fatih Terim!" denildi.
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