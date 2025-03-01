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Fatih Terim, Suudi Arabistan'da üst üste ikinci galibiyetini aldı

Fatih Terim, Suudi Arabistan'da üst üste ikinci galibiyetini aldı Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, konuk ettiği Damac'ı 2-0 mağlup etti. Fatih Terim, ligde ilk kez üst üste iki maçını kazandı.