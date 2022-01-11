Galatasaray'da teknik direktörlük görevine son verilen Fatih Terim, Florya'da takıma veda ettikten sonra, taraftarlarla vedalaştı.

Galatasaray'da alınan kötü sonuçlarla birlikte yönetim kurulu ve başkan Burak Elmas, Fatih Terim ile yola devam etmeme kararı aldı.

Kararın ardından bugün Fatih Terim, Florya'ya gelerek takımla vedalaştı.

TARAFTARLA VEDALAŞTI

Florya'dan çıkarken kendisini bekleyen taraftarları unutmayan Terim, aracından inerek taraftarlara da veda etti.

Kendisine gösterilen sevgi gösterisine karşılık veren Terim, aracına binerek Florya'dan ayrıldı.

Fatih Terim taraftarlarla vedalaştı İZLE

