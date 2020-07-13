- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Fatih Terim, teknik direktörlerle toplantı yaptı
Fatih Terim, teknik direktörlerle toplantı yaptı
TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı kararıyla ilgili meslektaşlarının ne düşündüğünü merak eden Fatih Terim, internet üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya sadece Hüseyin Çimşir katılmadı.
- Haber Merkezi
- 13.07.2020 - 09:02
Geçtiğimiz günlerde yabancı futbolcu transferine sınırlama getiren Türkiye Futbol Federasyonu, sert eleştirilere maruz kalmıştı.
Aradan günler geçmesine rağmen yeni yabancı kuralı tartışılmaya devam ediliyor.
Hangi teknik direktörün ne düşündüğünü öğrenmek için Süper Lig'deki meslektaşlarıyla internet üzerinden bir araya gelen Fatih Terim, fikir alışverişinde bulundu.
HÜSEYİN ÇİMŞİR KATILMADI
Federasyonun hocaların görüşlerine önem vermemesini eleştiren Terim, bundan sonraki süreçte sık sık toplanmaları gerektiğini söyledi.
Öte yandan yeni kurala karşı olmayan bordo-mavili yönetimle aynı görüşte olan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in toplantıya katılmaması dikkat çekti.