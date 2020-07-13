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Fatih Terim, teknik direktörlerle toplantı yaptı

Fatih Terim, teknik direktörlerle toplantı yaptı

TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı kararıyla ilgili meslektaşlarının ne düşündüğünü merak eden Fatih Terim, internet üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya sadece Hüseyin Çimşir katılmadı.