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    Fatih Terim, teknik direktörlerle toplantı yaptı

    TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı kararıyla ilgili meslektaşlarının ne düşündüğünü merak eden Fatih Terim, internet üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya sadece Hüseyin Çimşir katılmadı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 09:02
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    Fatih Terim, teknik direktörlerle toplantı yaptı

    Geçtiğimiz günlerde yabancı futbolcu transferine sınırlama getiren Türkiye Futbol Federasyonu, sert eleştirilere maruz kalmıştı.

    Aradan günler geçmesine rağmen yeni yabancı kuralı tartışılmaya devam ediliyor.

    Hangi teknik direktörün ne düşündüğünü öğrenmek için Süper Lig'deki meslektaşlarıyla internet üzerinden bir araya gelen Fatih Terim, fikir alışverişinde bulundu.

    HÜSEYİN ÇİMŞİR KATILMADI

    Federasyonun hocaların görüşlerine önem vermemesini eleştiren Terim, bundan sonraki süreçte sık sık toplanmaları gerektiğini söyledi.

    Öte yandan yeni kurala karşı olmayan bordo-mavili yönetimle aynı görüşte olan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in toplantıya katılmaması dikkat çekti.

    Fatih Terim, teknik direktörlerle toplantı yaptı #1

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