Fatih Terim tiyatro galasına katıldı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, 'Aydınlık Evler' isimli tiyatro gösterisinin galasına eşi Fulya Terim ile birlikte katıldı.

Galatasaray'da Burak Elmas, geçtiğimiz aylarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle Fatih Terim ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Sarı-kırmızılılarla yollarını ayıran Terim, bir süredir futboldan uzak bir şekilde dinleniyor.

Tiyatro galasında

Uzun zamandır medyada görüntülenmeyen Terim dün akşam bir tiyatronun galasında göründü.

Fatih Terim, eşi Fulya Terim ile birlikte 'Aydınlık Evler' isimli tiyatronun galasına katıldı. Terim burada Cem Yılmaz ve Demet Akbağ ile poz verdi.