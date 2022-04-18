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    Fatih Terim, torunu Naz'ın doğum gününe katıldı

    Fatih Terim, torunu Naz'ın doğum gününe katıldı

    Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, torunu Naz'ın doğum günü partisine katıldı.
    • 18.04.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 10:16
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    Galatasaray'da mevcut başkan Burak Elmas, geçtiğimiz aylarda teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeme kararı almıştı.

    Faith Terim ile yollarını ayıran Elmas, camia içerisinde yoğun eleştirilere maruz kaldı, ardından getirdiği Torrent de ciddi bir başarısızlık örneği gösterince kredisini tüketti.

    Daha sonra genel kurulda yapılan oylamada idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas, görevinin son günlerini yaşıyor.

    30 Nisan'da yapılacak seçimlerin ardından Galatasaray, yeni başkanını seçecek.

    Torunu Naz'ın doğum gününe katıldı

    Sarı-kırmızılılarla yollarını ayıran Fatih Terim ise ayrılık sürecinin ardından herhangi bir takımla anlaşmadı.

    Son olarak bir tiyatro gösterisinde görülen Terim, bu sefer de torunu Naz'ın doğum gününe katıldı.

    Fatih Terim, torunu Naz ın doğum gününe katıldı #1


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