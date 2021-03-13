Fatih Terim: Tuzağa düşmeyeceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor galibiyetinin ardından maçı değerlendirdi. Terim, "Aslolan Galatasaray'dır" şeklinde görüş bildirdi.

Galatasaray, Süper Lig 30. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, formda Kayserispor karşısında deplasmanda zor maç oynadıklarını fakat oyun üstünlüğünü ele alarak galip geldiklerini ve bundan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

"KAYIPLAR, KAZANÇLAR OLACAK"

"Son haftaların formda takımı Kayserispor'u deplasmanda yenmek kolay değil. Açıkçası maç boyunca kontrol bizdeydi. Pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Oyuna hükmeden Galatasaray vardı. Muhakkak ki 1-2 hatamız oldu. Bugün gösterdi ki, o hatalardan ceza da yesek oyunun hakkından gelebileceğiz. Takımımı kutluyorum. 1-2 rötar yaptık. Daha çok var. Kayıplar, kazançlar olacak. Oyun anlayışımızı sahaya yansıttığımız için mutluyuz."





"ASLOLAN GALATASARAY'DIR!"

"5 puanlık kayıp, Belhanda mevzusu. Büyük kulüplerin hakkından gelemeyeceği mevzular değil. Biz büyük bir kulübüz. Büyük bir camiayız. Aslolan Galatasaray'dır. Ben de olsam, başkası da olsa bu böyledir. Hatta kendimi örnek vermiştim. Muhakkak bu konuları soracaksınız ama cevabım budur. Galatasaray duramaz. Durursa, düşer."

"ENERJİMİZİ DÜŞÜRMEK İSTEYENLERİN TÜZAĞINA DÜŞMEDEN"

"Uçakta türbülans olunca hostese bakarsınız. Takımım da benim suratıma, halime, tavrıma bakıyor. Galatasaraylılar da genel olarak buna bakıyor. Onun için benim enerjimin hiçbir şekilde düşmemesi lazım. Enerjimizi düşürmek isteyenlerin tuzağına düşmeden, kendi aramızda daha fazla beraber olarak sezon sonuna kadar en güzel şekilde hep beraber güçlü olmanın örneğini vererek üstesinden geleceğiz."



