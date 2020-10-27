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    Fatih Terim Twitter'da 1 milyon takipçiye ulaştı

    Galatasaray'da son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fatih Terim, Twitter'da 1 milyon takipçisi olan ilk Türk teknik direktör oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 13:23
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 13:29
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    Fatih Terim Twitter'da 1 milyon takipçiye ulaştı

    Twitter'da 1 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk teknik direktör Fatih Terim oldu. Galatasaray'da son dönemde en çok konuşulan isim olan ve "Her şey yolunda" tweet'i rekor seviyede RT ve FAV alan Terim, adeta rekora doymuyor.

    1 MİLYON TAKİPÇİ

    Futbolda birçok konuda Türkiye'de ilkleri başaran isim olan başarılı teknik adam Twitter'da bu anlamda bir ilki başardı ve 1 milyon takipçiye ulaşan ilk teknik adam oldu.

    Fatih Terim Twitter da 1 milyon takipçiye ulaştı #1

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