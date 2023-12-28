Fatih Terim ve ekibi Olympiakos'a hazırlanıyor Ünlü teknik direktör Fatih Terim, Panathinaikos'un başında kısa süre içerisinde ezeli rakipleri Olympiakos ile karşılaşacak. Ekibiyle birlikte bu dev maça hazırlanan Fatih Terim'in rakibini mercek altına aldığı da gelen haberler arasında.

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Son olarak Galatasaray ile yollarını ayırdıktan yaklaşık 2 yıl sonra Yunanistan devi Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim, görevine resmen başladı.

Yunan basınında çıkan haberlere göre Fatih Terim, yeni takımı Panathinaikos'tan senelik 900 bin euro kazanacak. Haberde görevden ayrılan Jovanovic'in de bu maaşı kazandığı vurgulandı.

"İmparator önderliğinde ilk antrenman"

Akşama doğru yeni takımıyle resmi sözleşmeye imza atan Fatih Terim, akşam antrenmanında Panathinaikos'un başında yer aldı.

Yunan devi, ilk idmandan fotoğrafları "İmparator önderliğinde ilk antrenman" notuyla paylaştı.

28 Aralık'ta da antrenmanda yardımcısı Necati Ateş'le çeşitli pozlar veren Terim'in 10 Ocak'ta oynanacak olan Yunanistan Kupası karşılaşmasına da şimdiden hazırlandığı öğrenildi.

Olympiakos'a hazırlanıyor

Olympiakos'la 2 ayaklı kupa maçında karşılaşacak olan Panathinaikos'a hızlı bir şekilde 'merhaba' demek isteyen Terim'in rakibini derinlemesine analiz ettirdiği de gelen haberler arasında.

Necati Ateş'le birlikte rakibi inceleyen Fatih Terim'in Yunan devinin zayıf noktalarını bulduğu kaydedilirken, takıma da bu şekilde bilgi verileceği aktarıldı.

Fatih Terim önderliğinde 13 senelik şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Panathinaikos'un önünde 3 Ocak'ta Giannina ve 7 Ocak'ta Panetolikos maçları var.