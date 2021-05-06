Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın derbi taktiği

Süper Lig'in en kritik maçlarından bir tanesi, bu hafta sonunda oynanacak. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşma öncesinde hem Fatih Terim hem de Sergen Yalçın taktiğini hazırladı.

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Şampiyonluk açısından kader maçı olarak nitelendirilen karşılaşmada iki teknik adamın da taktikleri belli oldu.

SERGEN YALÇIN HÜCUM İSTİYOR

Galatasaray'ı yenmesi halinde şampiyonluk yolunda büyük bir adım atacak olan Beşiktaş'ta futbolcuların beraberlik bize yetiyor söylemlerine çok kızan teknik direktör Sergen Yalçın, hemen bir toplantı yaparak planını anlattı: Hücum hücum hücum...

Sezon başından bu yana topa sahip olan bir takım yaratan Sergen Hoca derbide de topu rakibine bırakmak istemiyor. Galatasaray'ın topa hakim olan takımlara karşı sendelediğine dikkat çeken genç çalıştırıcı, sarı-kırmızılıları ilk yarıdaki hücum oyunuyla yıkmayı planlıyor. Ghezzal ve Larin gibi isimlere de özel görev veren başarılı teknik adamın orta saha baskısını ise Josef'le kurması bekleniyor.

"GHEZZAL'I TUTUN KAZANACAĞIZ"

Galatasaray cephesinde ise yine tek hedef galibiyet. Rakibinin tüm maçlarını hafta boyunca analiz eden Fatih Terim, Ghezzal'ın sağ kanattan oluşturduğu baskıyı kırmak için özel çalışmalar yapıyor. Bu sezon Beşiktaş'a yaptığı asistlerle hayat veren Cezayirli futbolcuya özel önlem alacak olan başarılı çalıştırıcının, bu baskıyı kırarak Larin'i de oyundan düşürmeyi planladığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılılarda Muslera'nın deneyimi ise yine büyük bir koz olacak.