Euro
9.0118
0.49%
Dolar
7.4586
1.33%
Altın
437.78
0.06%
Borsa
1.524
-1.43%
Bitcoin
274.444
-2.91%
EXEN Coin
12.38
4.91%
2ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 2 C
    Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın derbi taktikleri

    Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın derbi taktikleri

    Süper Lig'in en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in de taktikleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 16.01.2021 - 09:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşacak olan Beşiktaş ve Galatasaray'da teknik adamların taktik savaşı da sahadaki mücadele kadar merakla bekleniyor.

    Bu sezon deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerek büyük bir derbi zaferine imza atan Sergen Yalçın aynı taktikle Fatih Terim'i yıkmaya çalışacak.

    Fatih Terim ve Sergen Yalçın ın derbi taktikleri #1

    SERGEN YALÇIN'IN DERBİ TAKTİĞİ

    Fenerbahçe'yi 4-3 yenen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın o maçın taktiğini Galatasaray maçında da kullanmayı düşünüyor. Orta sahada Josef, Atiba ve Mensah'ı düşünen Yalçın'ın iki kesici ve bir pasör anlayışıyla sahaya çıkması bekleniyor.

    Atiba ve Josef, akınları hızlı presle durduracak. Kazanılan toplar ise Mensah'la rakip 3. bölgeye taşınacak. Hızlı akınlar ve geçiş hücumları üzerinde duran Yalçın, özellikle Aboubakar'ın topla buluşturulmasını istiyor. Duran toplara da çalışan Yalçın, Larin'in arka direk koşularının gole dönüşmesini planlıyor.

    Fatih Terim ve Sergen Yalçın ın derbi taktikleri #2

    FATİH TERİM TÜM HAFTA BEŞİKTAŞ'I EZBERLEDİ

    Bütün hafta boyunca siyah-beyazlıları inceleyen teknik direktör Fatih Terim'in Beşiktaş'ın zayıf yönlerini oyuncularına anlattığı bildirildi.

    Genel analizini 5 madde üzerinden sıralayan usta hocanın Aboubakar ve Larin'e dikkat edilmesi uyarısının ardından yapılması gerekenleri anlattığı öğrenildi.

    Fatih Terim ve Sergen Yalçın ın derbi taktikleri #3

    DERBİNİN KİLİDİ ÖNDE BASKI

    Beşiktaş'ın bireysel oyuncu hatalarına değinen Fatih Hoca'nın "Stoperlerinden başlayarak her mevkideki oyuncu topla oynamayı sevdiği için hata yapmaya çok müsait. Rahat top yapmalarını engellemeliyiz. Kafalarını kaldırmamalılar." diyerek önde baskı planı kurduğu öğrenildi.

    Öte yandan tecrübeli teknik adamın Larin ve Aboubakar ikilisine de özel önlem alacağı kaydedildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir