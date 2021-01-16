Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın derbi taktikleri

Süper Lig'in en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in de taktikleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşacak olan Beşiktaş ve Galatasaray'da teknik adamların taktik savaşı da sahadaki mücadele kadar merakla bekleniyor.

Bu sezon deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerek büyük bir derbi zaferine imza atan Sergen Yalçın aynı taktikle Fatih Terim'i yıkmaya çalışacak.

SERGEN YALÇIN'IN DERBİ TAKTİĞİ

Fenerbahçe'yi 4-3 yenen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın o maçın taktiğini Galatasaray maçında da kullanmayı düşünüyor. Orta sahada Josef, Atiba ve Mensah'ı düşünen Yalçın'ın iki kesici ve bir pasör anlayışıyla sahaya çıkması bekleniyor.

Atiba ve Josef, akınları hızlı presle durduracak. Kazanılan toplar ise Mensah'la rakip 3. bölgeye taşınacak. Hızlı akınlar ve geçiş hücumları üzerinde duran Yalçın, özellikle Aboubakar'ın topla buluşturulmasını istiyor. Duran toplara da çalışan Yalçın, Larin'in arka direk koşularının gole dönüşmesini planlıyor.

FATİH TERİM TÜM HAFTA BEŞİKTAŞ'I EZBERLEDİ

Bütün hafta boyunca siyah-beyazlıları inceleyen teknik direktör Fatih Terim'in Beşiktaş'ın zayıf yönlerini oyuncularına anlattığı bildirildi.

Genel analizini 5 madde üzerinden sıralayan usta hocanın Aboubakar ve Larin'e dikkat edilmesi uyarısının ardından yapılması gerekenleri anlattığı öğrenildi.

DERBİNİN KİLİDİ ÖNDE BASKI

Beşiktaş'ın bireysel oyuncu hatalarına değinen Fatih Hoca'nın "Stoperlerinden başlayarak her mevkideki oyuncu topla oynamayı sevdiği için hata yapmaya çok müsait. Rahat top yapmalarını engellemeliyiz. Kafalarını kaldırmamalılar." diyerek önde baskı planı kurduğu öğrenildi.

Öte yandan tecrübeli teknik adamın Larin ve Aboubakar ikilisine de özel önlem alacağı kaydedildi.