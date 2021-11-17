Fatih Terim ve Vitor Pereira'nın derbi planları

13. hafta mücadelesinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki takımın da mutlak 3 puana ihtiyacı olan maçta Fatih Terim ve Vitor Pereira'nın planları da belli oldu.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Son 4 maçtır Nef Stadyumu'nda beraberlikle sonuçlanan derbide Fatih Terim ve Vitor Pereira'nın taktiği belli oldu.

FATİH HOCA'NIN KARARI ÇİFT FORVET

Önceki günlerde forvet konusunda belirsizlik yaşayan Fatih Hoca'nın, maça çift forvetle çıkma kararı aldığı öğrenildi.

Tecrübeli çalıştırıcı, taraftar baskısını da kullanarak ilk yarıda atılacak gollerle sonuca gitmek istiyor.

Milli arada Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında 3 gol atıp ustalığını konuşturan Mbaye Diagne, formaya göz kırpıyor. 'Oyunu rakip yarı sahada oynatan isim' olan Halil Dervişoğlu'nun da milli takımdaki formu göz dolduruyor.

HALİL'İN PARTNERİ KİM OLACAK?

Ligde 4 kez fileleri sarsan ve sarı-kırmızılıların en golcü ismi olan Mostafa Mohamed de ön planda.

Geçen sezon sarı-lacivertlileri Kadıköy'de yıkarak taraftarın gönlünde taht kuran Mısırlı golcünün de milli takımdan dönmesi bekleniyor.

İmparator'un derbide fişi erken çekmek için iki golcüyle başlayıp, skoru aldıktan sonra da santrfor sayısını teke düşüreceği öğrenildi.

Deneyimli hocanın, Halil-Mostafa veya Halil-Diagne ile karşılaşmaya başlayacağı ifade edildi.

PEREIRA'NIN PLANI BELLİ

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın sol beki Van Aanholt'un savunma zaaflarını değerlendirmeye kararlı. Pereira, hücum organizasyonlarını sağ kanattan yapacak bir strateji hazırlıyor.

Teknik ekibin detaylı analizlerinde Galatasaray'ın zayıf bölgesi olarak savunmanın solu belirlendi.

Van Aanholt'un defansif anlamda yaşadığı zaaflar, sarı-lacivertlilerin bu bölgeye yoğunlaşmasını sağladı.

Vitor Pereira, bugünden itibaren başlayacak olan taktik çalışmalarda bu konunun üzerinde durmayı planlıyor.

MESUT VE İRFAN'A ÖZEL GÖREV

Hücum organizasyonları daha çok sağ taraftan yapılmaya çalışılacak. Portekizli çalıştırıcı, oyun kurma görevini üstlenen Mesut Özil ve İrfan Can'dan mümkün olduğunca sağ tarafa yakın oynamalarını isteyecek.

Sarı-lacivertliler ayrıca mümkün olduğunca Van Aanholt'un arkasına sarkma girişimlerinde bulunacak.

Çalışmalarda ayrıca Ferdi, Rossi, Pelkas gibi sol tarafta oynayabilen isimler de arka bölümden ceza sahasına giriş denemelerinde bulunacak. Derbide bu şekilde Galatasaray savunmasının dengesi bozulmaya çalışacak.

KONTRA ATAK DENEYECEK

Vitor Pereira, derbide genelde yarı sahada rakibi bekleyerek oynamayı planlıyor. Ancak Cim Bom'un geriden oyun kurarken yaşadığı sıkıntılar nedeniyle belli bölümlerde, kaleye yakın yerlerde top kapmak için ani presle savunma hataya zorlanacak.