Fatih Terim ve Vitor Pereira'nın zafer planı

Süper Lig'in dev derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Uzun zamandır beklenen maçta iki teknik adamın da zafer planları ortaya çıktı.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde iki teknik adamın son taktikleri de belli oldu.

7 yıl sonra Fenerbahçe'yi kendi evinde yenmek isteyen Fatih Terim'in planı da ortaya çıktı.

SOLUK ALDIRILMAYACAK

Galatasaray taraftar desteğiyle beraber maça çok agresif bir giriş yapacak. Fenerbahçe'ye deplasmanda olduğu sonuna kadar hissettirilecek. İlk 15-20 dakika ezeli rakibinin soluk almasına izin verilmeyecek.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe savunmadan çıkarken stoperlerine baskı yapmamayı planlıyor. Ancak top ikinci bölgeye geçtiği anda şok presle rakip hataya zorlanacak... Bu şekilde takım fazla efor da sarfetmeyecek.

TOPSUZ KOŞULARLA DENGE BOZULACAK

Galatasaray'da hücum hattında Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Sofiane Feghouli sürekli yer değiştirecek. Topsuz koşularla Fenerbahçe savunmasının dengesi bozulacak. Fenerbahçe'nin daha önceki maçları analiz edildi. Gollerin bu şekilde geldiği görüldü.

Kaleye yakın yerlerde, arkası dönük oyunculara gereksiz fauller yapılmayacak. Fenerbahçe'ye duran top fırsatı tanınmayacak. İrfan Can, Sosa ve Mesut Özil gibi özel ayakları bulunan Fenerbahçe'ye karşı koz verilmeyecek.

TEMPO YÜKSELTİLECEK

Galatasaray, dev derbide sürekli tempo yükseltecek. Fenerbahçe'nin oyunu yavaşlatmasına izin verilmeyecek. Sarı-kırmızılılar bu şekilde saha avantajıyla birlikte psikolojik üstünlüğü 1 dakika bile olsa rakibine vermek istemiyor.

PEREIRA'NIN ZAFER PLANI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray'ı günlerce ekibi ile birlikte çalıştıktan sonra derbinin taktiğini hazırladı ve oyuncularının kafasına adeta kazıdı. Galatasaray'ın zaaflarını ve üstün yönlerini tespit eden Portekizli teknik adam buna göre bir plan hazırladı.

TOPU DEĞİL OYUNU KONTROL EDECEK

Oyun kurma becerisi yüksek olan Marcao ve Van Aanholt'a pres yapılacak. Top Nelsson ve Yedlin'e bırakılacak. Böylece rakibin geriden iyi çıkması engellenecek.

Galatasaray'ın tehlikeli olmayan bölgelerde topla oynamasına izin verilecek. Şok presle kapılacak toplar ve rakibin hataları sonrası 2-3 pasla direkt kaleye gidilecek. Topun değil, oyunun kontrolü alınacak.

KEREM'E ÖZEL ÖNLEM

Kerem'e özel önlem alınacak. Yüzünü kaleye dönmesi engellenecek. Savunma arkası koşularına çok dikkat edilecek.

Tribünlere kulaklar tıkanacak. Hakemle veya rakiple kesinlikle oynanmayacak. Gereksiz kart görülmeyecek.

Gol için acele edilmeyecek. Özellikle Galatasaray'ın 60'tan sonra alacağı riskler avantaja çevrilip boşluklar değerlendirilecek. Galatasaray derbisi, teknik patron Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği için kritik bir öneme sahip.