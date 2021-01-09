Fatih Terim: Visca, Onyekuru ve İrfan Can'ı istiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası konuştu.

Galatasaray, Süper Lig 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından transferle ilgili net açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMI KUTLUYORUM"

Oyuncularımı kutluyorum. Umarım televizyonu başında seyreden futbolseverler, bizim bu futbolumuzu özleyen Galatasaraylıların da keyfi yerine gelmiştir.





"GENÇLERBİRLİĞİ OYUNU ÇİRKİNLEŞTİRMEDİ"

Oyuna bakacak olursak erken gol önemli. Ayrıca Gençlerbirliği takımına geçmiş olsun ama bu skorun ve güzel oyunun çıkmasında önemli etkenlerden biri de Gençlerbirliği'nin oynama isteği. Farklı da yenilseniz oynama isteği önemli. Oyunu çirkinleştirmeden oynadılar. Ortaya futbol adına güzel şeyler çıktı.

"MOHAMED'İ İSTİYORUZ"

Birçok isim çıkıyor transferde. Alakamız yok. Listemizi verdik. Galatasaraylıların bilmesini istediği bir şey var. Çok fazla imkanımız var da yapmıyoruz gibi durum yok. Olmayan imkanları zorluyoruz. Ben yönetimimizin elinden geleni yapacağına inanıyor, hatta fazlasını yapmasını istiyorum. İrfan, Onyekuru, Mohamed'i istiyoruz. Değişim zamanı olabiliyorsa bunu zorlayacağız.





"BAŞKALARINA SCOUTLUK YAPMAKTAN YORULDUK BİRAZ"

"Bazı oyuncularımızla ayrılacağız. Biz genelde hamleleri Ocak'ta yapıyoruz. Biz Temmuz'da bir şey harcamadık. Etebo kiralık. Onun dışında hep sıfır bonservisle aldık. Bize rakamsal olarak geri dönecek olan yetenekli oyuncuları almaya çalışıyoruz. Çok önceden bu isimleri veriyoruz. Benim her söylediğim isim ya alınıyor, ya biz alamıyoruz. Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk biraz."

FATİH TERİM İSİMLERİ AÇIKLADI

İrfan Can, Onyekuru, Mohamed'i istediklerini söyleyen Terim, Visca ismini de açıkladı ve "İrfan Can Kahveci ve Visca için Göksel Başkan ile oturup konuşurlarsa sevinirim. Visca da dahil olmak üzere kafamda bir takım planlar var." ifadelerini kullandı.



