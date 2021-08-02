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    Fatih Terim yardımcılarına kucak açtı 

    Fatih Terim yardımcılarına kucak açtı 

    Fatih Terim, yeni sezona başlamadan önce iki yardımcı antrenörle anlaşacak.
    • DHA
    • 02.08.2021 - 16:30
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    UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları ve yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, antrenör takviyesine ihtiyaç duyduğunun sinyallerini verdi.

    Terim'in dün basın mensuplarıyla bir araya geldiği organizasyonda, önemli konulardan biri de yardımcı antrenörler oldu. Bugüne kadar çalıştığı yardımcılarına övgü dolu sözler sarf eden Terim, birlikte mücadele ettiği eski ekibine bir yandan da kucak açmış oldu.

    Fatih Terim, özetle "Levent Şahin gibi Ümit Davala gibi karakterli, disiplinli, çalışkan isimler bize çok maç kazandırdı. Hasan Hoca, Müfit Hoca, Eser Hoca söyledikleri ile yaptıkları ile katkı sağladılar." diyerek hem yardımcılarını övdü hem de tekrar çalışabileceğinin mesajlarını verdi.

    Fatih Terim yardımcılarına kucak açtı  #1

    2 YARDIMCI ALARAK SEZONA BAŞLAYACAK

    Terim, yapılan sohbette kendisinin yokluğunda takımı sahaya çıkaran Levent Şahin'e ayrı bir paragraf açarak, "Levent; arkanızı rahatlıkla döneceğiniz, her konuda güveneceğiz bir hoca. Bilgisi ve tecrübesi de çok iyi." diyerek geride kalan sezonda takımın başında çıktığı maçlarda eleştiri alan Levent Şahin'e destek oldu.

    Şu anda Necati Ateş ve Selçuk İnan ile çalışan Terim'in, yeni sezona 2 yardımcı daha alarak başlayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

    Fatih Terim yardımcılarına kucak açtı  #2

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