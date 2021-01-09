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- Fatih Terim yedek kulübesinde yerini aldı
Fatih Terim yedek kulübesinde yerini aldı
4 maçlık cezasının ardından kulübeye geri dönen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maç sırasında giydiği mont sosyal medyada ilgi uyandırdı.
- Haber Merkezi
- 09.01.2021 - 19:30
- Güncelleme : 09.01.2021 - 19:38
Fatih Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 4 maçta takımının başında olamayan Fatih Terim, Gençlerbirliği maçıyla birlikte yedek kulübesindeki yerini aldı.
MONTU DİKKAT ÇEKTİ
Yoğun yağış altında oynanan karşılaşmada tecrübeli teknik adamın giydiği mont ise dikkat çekti.