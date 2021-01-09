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    Fatih Terim yedek kulübesinde yerini aldı

    Fatih Terim yedek kulübesinde yerini aldı

    4 maçlık cezasının ardından kulübeye geri dönen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maç sırasında giydiği mont sosyal medyada ilgi uyandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2021 - 19:30
    • Güncelleme : 09.01.2021 - 19:38
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    Fatih Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 4 maçta takımının başında olamayan Fatih Terim, Gençlerbirliği maçıyla birlikte yedek kulübesindeki yerini aldı.

    MONTU DİKKAT ÇEKTİ

    Yoğun yağış altında oynanan karşılaşmada tecrübeli teknik adamın giydiği mont ise dikkat çekti.

    Fatih Terim yedek kulübesinde yerini aldı #1

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