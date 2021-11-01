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    Fatih Terim yeni pilot takımı açıkladı

    Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Niğdespor takımıyla işbirliği yaptıklarını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 10:06
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    Fatih Terim yeni pilot takımı açıkladı

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından basın toplantısında sorulara yanıt verdi.

    Pilot takımları Niğdespor için konuşan Terim, "Bu arada Niğdespor takımı şu anda Galatasaray ağırlıklı. Bizim planımız içerisinde takım almak vardı. Sevgili Başkan Seyit Mehmet Özkan ile Sayın Burak Elmas başladılar. Şimdi biz devam ediyoruz tamamen. Dün itibariyle Ceyhun (Müderrisoğlu) hocayı [Galatasaray U19 takımı antrenörü] Niğdespor'a gönderdik. Ekibi ile orada başlayacak. Bizim buradan kiralık verdiğimiz oyuncuları orada değerlendireceğiz. En kısa zamanda başkan ile Niğde'ye gideceğiz. Bize çok faydası olan bir yer haline gelecek." sözlerini kullandı.

    Fatih Terim yeni pilot takımı açıkladı #1

    PİLOT TAKIM OLACAK

    Sarı kırmızılı çalıştırıcı ayrıca, "Orada kendi hocamızı da yöneticimizi de oyuncumuzu da deneyeceğiz, çıkaracağız. O raporla bundan sonra aktaracağız." dedi.

    Fatih Terim yeni pilot takımı açıkladı #2

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