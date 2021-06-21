Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim yeniden Florya'da antrenmanlara takımın başında katıldı.

Galatasaray'da eski başkan Mustafa Cengiz'le yaşanan problemler nedeniyle sözleşmesi sona eren Fatih Terim'in mukavelesi uzatılmamıştı.

Ancak Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, dün yaptığı paylaşımda Fatih Terim'le devam edeceğini ve Florya'da takımın başında olacağını açıklamıştı.

Bugün de Fatih Terim tatil yaptığı Bodrum'dan eşi Fulya Terim'le İstanbul'a döndü.

"ÇOK İYİYİZ ALLAH'A ŞÜKÜR"

Deneyimli teknik hoca Florya'ya yeniden giriş yaptı. Oyuncular ve teknik ekipler selamlaşan Terim, "Çok iyiyiz Allah'a şükür." ifadelerini kullandı.

Antrenmanda oldukça mutlu görünen Terim, oyuncularla eğlenceli diyaloglar yaşadı.

Antrenmanı teknik ekiple beraber Arda Turan da, Fatih Terim'in yanında takip etti.

Fatih Terim, yeniden Florya'da VİDEO







