Dursun Özbek'in başkan olmasının ardından, "Fatih Terim yeniden Galatasaray'a dönecek mi?" sorusu taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı.

Galatasaray'da başkanlık seçimi sona ererken, Dursun Özbek yeniden başkan oldu ve Burak Elmas'tan görevi devraldı.

Burak Elmas'ın ardından göreve başlamaya hazırlanan Özbek'in ilk işi ise teknik direktör konusunu halletmek olacak.

Domenec Torrent ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Fatih Terim'in geri gelmesini isteyen bir kesim var.

Burak Elmas'la anlaşamayan ve takımdan ayrılan Terim'in yeniden gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

Bu kapsamda taraftarlar, "Fatih Terim yeniden Galatasaray'a dönecek mi?" sorusunu gündeme geldi.

Peki, Fatih Terim yeniden Galatasaray'a dönecek mi? İşte yanıtı..

Fatih Terim yeniden Galatasaray'a dönecek mi?

NTV SPOR'un Akşam Gazetesi'nden derlediği habere göre;

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in hoca konusundaki kararı merakla bekleniyor. Öncelikle mevcut teknik adam Domenec Torrent ile yollar ayrılacak.

Yeni hoca konusunda Fatih Terim listenin ilk sırasında yer alıyor. Igor Tudor'u da isteyen belli bir kesim var.