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    Fatih Terim, yeniden gündem oldu

    Fatih Terim, yeniden gündem oldu

    Galatasaray'ın mağlubiyetinin ardından taraftarlar yönetimi istifaya çağırırken, Fatih Terim yeniden gündeme oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2022 - 22:12
    • Güncelleme : 16.01.2022 - 22:26
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    Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'un konuğu oldu.

    Çekişmeli geçen mücadelede sarı-kırmızılılar, 4-2 mağlup oldu. Galatasaray'da alınan mağlubiyetin ardından, yönetim yeniden topun ağzına geldi.

    Fatih Terim, yeniden gündem oldu #1

    FATİH TERİM GÜNDEM OLDU

    Taraftarlar sosyal medyada yönetimi istifaya çağırırken, Fatih Terim Twitter'da gündem oldu.

    Domenec Torrent ise aldığı mağlubiyette yaptığı taktik hata nedeniyle taraftarların tepkisini topladı.

    Fatih Terim, yeniden gündem oldu #2


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