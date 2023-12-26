Fatih Terim, Yunanistan'da! Panathinaikos'un başına geçti Yunanistan devi Panathinaikos, basketbol takımına Ergin Ataman'ı getirmesinin ardından futbol şubesine de Fatih Terim'i getirmeye hazırlanıyor. Başarılı teknik adamın resmi imzayı atmak için Komşu'ya gitmesi bekleniyor.

ensonhaber.com

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, yeşil sahalara döndü.

Yunanistan ekibi Panathinaikos, teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim'i getirmeye hazırlanıyor.

Resmen açıkladı

Yunan ekibi, deneyimli çalıştırıcıyla prensip anlaşması sağladı. Terim'in yarın resmi imzayı atmak için Yunanistan'a gideceği de gelen haberler arasında.

Terim de, Ertuğrul Özkök'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Evet, doğrudur. Dün geldiler anlaştık. Yarın sabah Atina'ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum.

13 yıldır şampiyon olamıyor

2010'dan beri Yunanistan'da şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen Panathinaikos, 15 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde zirvedeki PAOK'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Ergin Ataman da Yunanistan'da

Yunan ekibi yaz başında, basketbol takımının başantrenörlüğü görevine Ergin Ataman'ı getirmişti.

Panathinaikos Futbol A Takım teknik direktörlüğüne Fatih Terim'in getirilmesiyle birlikte kulübün iki ana branşında da antrenör olarak iki Türk görev almış oldu.

3. yurt dışı görevi olacak

70 yaşındaki teknik adam, Panathinaikos ile birlikte kariyerinde 3. kez Türkiye dışına çıkmış olacak.

Galatasaray ile 1996 - 2000 yılları arasında 4 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası kazandıktan sonra Fiorentina'ya giden Terim, bir sonraki sezon da Milan'ı çalıştırdı.

O tarihten sonra Milli Takım ve Galatasaray'da görev alan deneyimli teknik adam, 10 Ocak 2022'den beri kulüp çalıştırmıyordu.

Galatasaray'da efsane oldu

1996 yılında Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, 4 ayrı dönemde üstlendiği görevinde sarı-kırmızılılarla 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 4 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Terim, sarı-kırmızılılarla toplamda 16 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Burak Elmas'la kan uyuşmazlığı

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in başkanlığı bırakmasının ardından göreve gelen Burak Elmas, ilk iş olarak teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getirmişti.

2021-2022 sezonuna daha çok genç oyuncuları transfer ederek başlayan Galatasaray'da beklenen başarı gelmedi.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından 10 Ocak 2021 tarihinde Fatih Terim'in Galatasaray'daki 4. dönemi sona ermiş oldu.