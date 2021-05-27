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    Fatih Terim'den 14 kişiye suç duyurusu

    Fatih Terim, kendisine sosyal medya hesaplarında hakaret ettiği gerekçesiyle 14 kişi hakkında işlem başlattı.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 09:59
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    Fatih Terim'den 14 kişiye suç duyurusu

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisine sosyal medya hesaplarında hakaret ettiği gerekçesiyle 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

    14 KİŞİYE SUÇ DUYURUSU

    14 kişinin, yaptığı paylaşımların ayrıntılı olarak yer verildiği dilekçelerde, bu kişilerin Fatih Terim'in kişilik haklarına ağır derecede ve alenen zarar vererek "Hakaret" suçunu işledikleri öne sürüldü, emsal mahiyette ceza almaları için kamu davası açılması talep edildi.

    Fatih Terim den 14 kişiye suç duyurusu #1

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