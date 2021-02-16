Fatih Terim'den Alanyaspor maçını izleme ödevi

Kasımpaşa'yı yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim, futbolculara 2 gün izin verirken Türkiye Kupası'nda kaybedilen Alanyaspor karşılaşmasını ise mutlaka izlemelerini istedi.

Haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, zirvedeki yerini korudu. Buzla kaplı, çamurlu zeminde, olumsuz hava şartlarına rağmen ayakta kalmayı başaran ve Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, gözünü ligdeki Alanyaspor deplasmanına çevirdi.

ALANYASPOR MAÇINI İZLEYECEKLER

Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi teknik patron Fatih Terim, takımına 2 gün izin verdi. Ancak tecrübeli hoca bu izni verirken, yanına bir de ev ödevi iliştirmeyi ihmal etmedi. Terim, öğrencilerinden kupada kaybettikleri Alanyaspor karşılaşmasını yeniden izlemelerini ve hatalarını kendilerinin görmelerini istedi.

Bu sırada Terim ve ekibi de tekrar Alanyaspor analizi yapmaya başladı. Oyun planı, bu mücadeleye özel olarak yeniden güncellenecek.

Sarı-kırmızılı takım, salı gününü de izinli geçirip, çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak. İlk idmanın hafif tempoda geçeceği, perşembeden itibaren taktik provalara ağırlık verileceği öğrenildi.



