Fatih Terim'den Caner Erkin açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçeli Caner Erkin'i kadroda düşünüp düşünmediklerine ilişkin soruya yanıt verdi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, St. Johnstone maçı sonrasında kendisine sorulan Caner Erkin sorusuna yanıt verdi.

"ŞU AN BÖYLE BİR TASARRUFUMUZ YOK"

Terim, Fenerbahçe'de kadro dışında kalan Caner Erkin'i Milli Takımdan da tanıması nedeniyle kadrolarına katmak isteyip istemeyeceklerine yönelik soruya şu yanıtı verdi:

"Caner Erkin, Milli Takım'dan oyuncum. Ancak şu anda van Aanholt, Ömer ve Emre Taşdemir olmak üzere 3 bekimiz var. Şu anda böyle bir tasarrufumuz yok."

FENERBAHÇE'DEN AYRILIK KARARI

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli Caner Erkin, Vitor Pereira'nın aldığı kararla kadro dışı bırakılmış ve kendisinden takım bulması istenmişti.